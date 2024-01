Après-pouvoir : Macky Sall prend une importante décision sur son avenir

Les appréhensions de la vie après le pouvoir qui hantent, comme un démon, les présidents -surtout africains- au crépuscule de leur ‘’règne’’, n’habitent pas le Président macky Sall. En plus du poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) que son homologue français Emmanuel Macron lui a proposé, le Président Macky Sall a dévoilé, ce dimanche 31 décembre 2023 à l’occasion de son message à la nation, ce à quoi il va se consacrer après le pouvoir.