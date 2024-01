Arbre de noël : La Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA) rend hommage à ses agents

La Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat (SOGEPA) a fêté son arbre de noël dans la communion avec les enfants du personnel. Ces derniers ont reçu des cadeaux. La cérémonie s’est déroulée dans une belle ambiance. Le Directeur Général, Monsieur Yaya Abdoul Kane a magnifié le dynamisme et l’engagement du personnel.



Au juste, la tenue de cette fête est une belle manière de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui se battent pour maintenir la SOGEPA sur les rails de la performance. « On a utilisé le prétexte de fin d’année pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel, notamment à nos retraités que nous avons voulu honorer et leur dire merci pour leur engagement tout au long de leur carrière. En plus de fêter nos enfants, nous souhaitons à nos 27 membres une bonne fin d'année, que 2024 soit une année meilleure que 2023 », a souhaité Yaya Abdoul Kane.