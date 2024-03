Arona Coumba Ndoffène Diouf félicite le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

48 heures après la tenue de l’élection présidentielle, la classe politique continue de féliciter le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Arona Coumba Ndoffène Diouf, ancien conseiller de Macky Sall a lui aussi ,suivi l’exemple. A travers un communiqué, il a écrit : « Toutes mes félicitations au Président Diomaye et à Sonko et leur souhaite une réussite totale à leur mission de conduire le Sénégal à la prospérité et un pays de justice et de paix. Je félicite aussi les sénégalais qui ont montré une fois de plus leur volonté de choisir leur président dans la paix et le calme, preuve de maturité et de vigilance ».