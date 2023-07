Arrestation de Sonko : Thierno Alassane Sall ironise sur “le prétexte ridicule” agité par l’État

Le Député et Président du parti République des Valeurs/Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall, réagissant à l’arrestation du leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, remarque que «la levée de la résidence surveillée imposée à Ousmane Sonko sans autorisation d'un juge, était un signal d'une arrestation imminente».





Toutefois, pour l'ancien ministre de l'Énergie, «nul ne pouvait cependant penser que l'État ajouterait à la peur, devant les conséquences possibles d'une escalade, l'ignominie d'un prétexte ridicule qui défraie l'hilarité planétaire». En effet, l'élément déclencheur fut le “vol” d’’un portable d’un agent des Renseignements généraux.





«Puisque l'État se prévaut d'un dossier en béton contre Ousmane Sonko, pourquoi ne pas l'arrêter purement et simplement », se préoccupe le «Candidat TAS2024» pour la prochaine présidentielle. Aussi de s'interroger : «Comment comprendre cette prétendue panne de véhicule et tutti quanti, pour provoquer cette incompréhensible réaction de Ousmane Sonko et l'arrêter ?»





Le candidat à la présidentielle de 2024 rappelle que «La République n'est pas Nollywood» et ne manque pas de s'offusquer : «Tellement de mascarades que la Justice apparaît comme la première victime dans cet interminable feuilleton»