Arrestation de Waly Diouf Bodian: Les syndicalistes des Impôts et des Domaines s’indignent et menacent

L’inspecteur des Impôts et des Domaines, Waly Diouf Bodian, par ailleurs membre du cabinet d’Ousmane Sonko a été arrêté.





«Nous avons appris l’arrestation de notre camarade, inspecteur principal des Impôts et des Domaines, ancien secrétaire général du Syndicat Autonome des agents des Impôts et des Domaines (SAID) et actuel Directeur Adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID).





Il découle de l’entretien tenu avec ses conseils qu’aucune charge n’a été retenue contre lui », ont d’emblée fait savoir les syndicalistes, dans un communiqué reçu, ce dimanche 19 mars. Mieux, ils avancent qu’ils ont été informés par ces derniers de sa situation de santé préoccupante qui nécessite une consultation médicale urgente.