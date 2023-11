Arrestations de pro-Sonko : une Française attire les regards

Parmi les six personnes arrêtées vendredi dernier devant la Cour suprême où se tenait l’audience relative au recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre le verdict du tribunal de Ziguinchor réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales, on compte une femme. Son profil est particulier.



Elle se nomme Coline Fay. Cette Française de 26 ans est originaire d’Échirolles, dans l’Isère (Auvergne-Rhône-Alpes). D’après Libération, elle a déclaré face aux policiers qu’elle assume totalement son soutien à Ousmane Sonko, même si elle n’est pas sénégalaise.



Le journal rapporte que, comme les autres personnes arrêtées, elle fait l’objet d’un retour de parquet. Elle est poursuivie pour manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et complot contre l’autorité de l’État.



La même source renseigne que Coline Fay administrait un groupe de pro-Sonko de 500 membres où elle aurait partagé des messages invitant ces derniers à descendre dans la rue le 17 novembre, jour du verdict de la Cour suprême à propos du recours de l’AJE. Elle pourrait être présentée au procureur ce jeudi.



Mais déjà, informe Libération, le chef du parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre la Française et ses camarades d’infortune.