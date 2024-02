Arrêt du processus électoral : Aïda Mbodj appelle les forces vives à la mobilisation

Suite au discours du président Macky Sall, Aïda Mbodj invite les forces vives de la nation à la mobilisation, pour exiger la transparence, l'intégrité et le respect des principes démocratiques dans le processus électoral. Seneweb vous livre le communiqué de la présidente d'And, Saxal Liggéey.





"Chers citoyens,





C'est avec une profonde consternation que nous avons écouté le Président de la République annuler l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024, en violation flagrante de la Constitution sénégalaise et des principes fondamentaux de l'éthique politique. Cet acte, qui foule aux pieds les règles démocratiques et les droits de notre peuple, est une attaque directe contre la volonté populaire et la démocratie.





En tant que citoyenne engagée pour un Sénégal libre et démocratique, nous ne pouvons rester silencieuse face à une telle forfaiture. L'annulation de l'élection présidentielle représente un recul inacceptable pour notre nation et constitue une violation flagrante de la confiance du peuple sénégalais.





J'appelle toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser pour exiger la transparence, l'intégrité et le respect des principes démocratiques dans le processus électoral.





Restons vigilants, restons unis et restons déterminés. Notre combat pour la justice et la démocratie ne fait que commencer.





Solidarité et détermination"





Aida MBODJI