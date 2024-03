Arrêt sur images : Khalifa Sall échange des civilités avec Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia et Boubacar Camara

Dans un paysage politique souvent marqué par des échanges acerbes et des confrontations physiques, détonne Khalifa Sall. Lors d'une visite de proximité à Thiès, il a démontré vision ce que son appelle un “leadership responsable” en rendant une visite de courtoisie à son adversaire politique, Idrissa Seck.



Plus tard, alors que les cortèges des différents candidats se croisaient, Khalifa Sall a fait un arrêt spontané pour échanger des accolades chaleureuses avec les candidats Boubacar Camara Kamah et Mamadou Aliou Dia du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR).



Ce moment, empreint de respect mutuel et de camaraderie politique, contraste fortement avec le climat souvent tendu des campagnes électorales. Cette scène simple mais significative révèle la volonté de Khalifa Sall de transcender les divisions partisanes et de promouvoir un dialogue constructif entre les différents acteurs politiques.