Arrêté et présenté comme un malfaiteur : Le MONCAP refait le portrait de Birome Holo Ba

Comme plusieurs membres de Pastef, Birome Holo Ba est dans le rouleau compresseur politico-judiciaire. Depuis l’incarcération de Ousmane Sonko suivi de la dissolution de son parti, la machine s’est emballée contre les « patriotes », traqués par les services de Police. Arrêté dans le cadre de l’affaire dite « Adji Ndao » du nom de cette architecte (membre de Pastef) domiciliée en Suisse et connue pour ses Live incendiaires sur Facebook, ce docteur en mathématiques est présenté comme un malfaiteur qui aurait agi en lien avec Adji Ndao dans les troubles survenus à Yoff et à la Foire.











Un portrait hideux du jeune crack que le mouvement national des cadres patriotes de la diaspora (MONCAP), -dont il est un des responsables-, s’est employé à redessiner les contours à travers un communiqué. Le MONCAP diaspora a d’emblée précisé que Birome Holo BA trimballe un background fruit d’un parcours à nul autre pareil. Il est jeune docteur en informatique, également titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’école polytechnique de Tours et d’un master en recherche opérationnelle de l’université François Rabelais de la même ville.









Passionné de mathématique appliqué et d’informatique, poursuit le MONCAP dans son portrait, il a soutenu sa thèse de doctorat, en janvier 2016, « en optimisation et sûreté des systèmes à l’université de Technologie de Troyes (UTT), sur le sujet : Modernisation et optimisation de chaînes d’approvisionnement en biomasses pour des bioraffineries ».









D’ailleurs, les travaux de ce jeune crack ont concouru à la création d’un logiciel prototype utilisé pour un projet réel de bioraffinerie et ont servi de base à plusieurs publications internationales des articles dans de prestigieuses revues telles que : Renewable Energy, International journal of mathematical and computational sciences.









Birome Holo Ba est également un entrepreneur. Il est, en effet, cofondateur de la start-up BioSCO SAS, une entreprise dont le cœur de métier est la création d’un ensemble de solutions logicielles d’intelligence artificielle qui optimisent la performance en réduisant les coûts et l’impact environnemental des opérations liées aux bio ressources.









Humainement, celui que le Pr Mary Tew Niane dépeint comme un « patriote dans l’âme qui le Sénégal dans le cœur », est doté « d’un sens des responsabilités, d’un dynamisme et d’une détermination à toute épreuve ». « D’un naturel très agréable, toujours à l’écoute, empathique et serviable, Birome Holo Ba a toujours été au service désintéressé de ses concitoyens et du Sénégal », témoigne le MONCAP qui corrobore les propos du Pr Niane.









Pour les camarades cadres de la diaspora, « un homme d’une telle dimension intellectuelle et humaine n’a pas sa place en prison ». Par conséquent, ils réclament sa « prompte libération ».