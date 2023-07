Arrêté : Le gouverneur de Dakar confine motocyclettes et cyclomoteurs pour 4 jours

Le gouverneur de la région de Dakar a pris les devants, en sortant un arrêté portant interdiction temporaire de circulation de motos dans la région de Dakar.





"Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar, du vendredi 28 juillet à minuit, au lundi 31 juillet 2023 à minuit. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires", lit-on dans le communiqué.





Le communiqué précise qu'une dérogation peut être accordée par les préfets de département.