Arrêtée par la SU : Comment la mère de famille E. Mendy se ravitaillait en drogue depuis le Maroc

La Sûreté urbaine (SU) a démantelé un trafic international de drogue sur l'axe Maroc - Sénégal. Les policiers de cette unité d’élite du commissariat central de Dakar ont intercepté une livraison aux Maristes, selon des informations exclusives de Seneweb. Bilan de l'opération : une mère de famille arrêtée avec 102 g de haschich.





Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, le commissaire Bara Sangharé et ses hommes de la S û reté urbaine ont porté un coup dur au milieu interlope. À la suite de l'exploitation d'un renseignement, les limiers de la SU ont mis en place un dispositif de surveillance aux Maristes.







Cette mission policière a permis d'intercepter une femme qui tentait de livrer une commande de haschich. La perquisition du domicile de la dealeuse a permis aux policiers de mettre la main sur 102 g de haschich, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Comment E. Mendy se ravitaillait depuis le Maroc





Il ressort du dossier que la mise en cause travaillait en synergie avec son frère établi au Maroc. Ce dernier convoyait la drogue au Sénégal via les GP. Sa sœur E. Mendy était chargée de la vente. C'est cette entreprise criminelle que la Sûreté urbaine a réussi à démanteler, avec l'arrestation de cette femme mariée et mère de deux enfants.