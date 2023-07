Asepex : La Présidente du Conseil de surveillance réaffirme son ancrage aux côtés de Macky Sall

La Présidente de l'Union pour le développement du Sénégal Renouveau, Fatoumata Niang Ba, a réaffirmé son soutien « indéfectible » au Président de la République, Macky Sall. Saluant son leadership et sa vision politique,elle appelle à l'unité et à la confiance envers le Président pour les prochaines élections présidentielles. Fatoumata Niang Ba exhorte tous les membres de la coalition à laisser de côté leurs ambitions personnelles au profit de l'unité de la Coalition BBY, soulignant l'importance cruciale des prochaines élections pour la victoire de 2024. Elle lance un appel à la coalition BBY de continuer leur partenariat fructueux pour le rayonnement du Sénégal. Pour rappel, Fatoumata Niang Ba est Présidente de l'Union pour le développement du Sénégal Renouveau et Présidente du Conseil de surveillance de l'ASEPEX.





La Présidente de l'union pour le développement du Sénégal renouveau,Mme Fatoumata Niang BA, fidèle compagnon de son Excellence le Président de la République M. MACKY SALL réitère son engagement sans demie mesure au président de la République.





Après sa sortie hautement saluée pour sa non représentation aux prochaines élections présidentielles, le Président de la République M.Macky Sall a démontré au monde entier son leadership et sa vision de la politique, c'est dans ce sillage que,nous, (Union pour le développement du senegal renouveau), renouvelons notre entière confiance au Président et sommes à l'écoute de sa décision , de son choix et de sa prédilection de candidat à suivre.





Ainsi, j'appelle à toutes et à tous, à taire les querelles, à redoubler la confiance auprès de son Excellence le Président de la République Monsieur MACKY SALL, en oubliant nos ambitions personnelles au détriment de notre belle et rayonnante Coalition,afin de suivre le chemin tracé par Macky, car les prochaines joutes électorales sont symboliques et déterminantes pour la coalition BBY. La victoire de 2024 est largement à notre portée.





Infine , je lance un appel chaleureux à toute la coalition de BBY de continuer ce beau compagnonnage qui nous a valu énormément de satisfaction et tous les honneurs auprès du Président de la République.





Ensemble nous allons gagner les futures élections pour le rayonnement du Sénégal à l'aune des plus belles démocraties de L'Afrique et du monde.





Vive le Sénégal





Vive Macky Sall