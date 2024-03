Assainissement, modernisation du chemin de fer, relance industrielle : Déthié Fall dévoile son plan pour Rufisque et Thiès

Le candidat à l’élection présidentielle, Déthié Fall, a fait cap sur Rufisque et Thiès, ce lundi. Durant ses deux déplacements, le Président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a déployé ses ambitions pour ces deux locales.



À Rufisque, les discours enflammés du candidat ont dessiné un avenir radieux pour la cité de Mame Coumba Lamba. Mettant en avant un plan d'assainissement et d'urbanisme, la coalition s'est engagée à métamorphoser ce bastion."Nous allons mettre en place un dispositif transitoire d’anticipation et de gestion des inondations. L'objectif est d’identifier toutes les zones à fort risque d’inondation et d’y pré positionner des dispositifs d’évacuation des eaux avant le début de l’hivernage. Ce dispositif sera transitoire le temps d’opérationnaliser le plan de lutte contre les risques d’inondation", a déclaré Déthié Fall.



Au cœur de cette vision, une attention particulière est portée aux maraîchers locaux, avec la promesse de revitaliser leur secteur, tout en assurant un éclairage public digne de ce nom. Ces engagements, portés par le leader PRP, incarnent une volonté ferme d'améliorer la qualité de vie des habitants.



Thiès : modernisation du chemin de fer et industrialisation



À Thiès, la caravane électorale de la coalition Déthié2024 a été accueillie par une marée humaine. Dans la capitale du rail, la coalition a ravivé les souvenirs d'un passé glorieux en promettant de rénover le chemin de fer et de moderniser les gares routières pour répondre aux normes internationales. Mais au-delà des infrastructures, c'est une vision de développement économique régional qui a été dévoilée. Des projets visant à promouvoir l'expertise locale et à créer des opportunités d'emploi ont été annoncés.



Déthié Fall souhaite accorder une attention particulière à la relance industrielle : "Mon objectif est de faire du secteur industriel un des moteurs de notre croissance économique.Il devra se concrétiser par une participation au PIB d’au moins 45% après 5 ans. Le principal pourvoyeur d’emplois avec au moins une occupation de 50% des emplois du pays. Et pour atteindre ces objectifs stratégiques, nous allons apporter des réponses”