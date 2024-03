Assainissement, régulation des motos-Jakarta, emploi des jeunes (…) : Aly Ngouille Ndiaye s’engage à mettre fin aux maux des Kaolackois

Le président du Sénégal en priorité est dans le Saloum, dans le cadre de sa campagne électorale pour le scrutin du 24 mars 2024. A cette occasion, Aly Ngouille Ndiaye prend acte et promet à la population de Kaolack un programme qui vise à mettre fin au manque d’emplois et aux problèmes des motos-Jakarta. Ancien ministre de l’Agriculture, il s'engage à restaurer le sol kaolackois, le port et à mettre un terme aux problèmes d’eau potable et d'assainissement.







« La restauration du bassin arachidier me tient à cœur. Je suis cultivateur et je sais à quel point ce bassin est important pour le Sénégal. Il génère beaucoup d’emplois. Donc, suivant notre programme, nous ferons de Kaolack un centre pour la souveraineté alimentaire dès notre premier mandat ».





L’emploi des jeunes fait également partie des priorités du leader d'Aly2024. Face à une foule immense, le maire de Linguère met en première ligne le chômage inexplicable des jeunes. Et pour l'éradiquer, Aly Ngouille Ndiaye mise sur la valorisation du secteur primaire, dont la pêche, l’agriculture et l'élevage, notamment l'industrie.





Eau et assainissement





Les problèmes d’assainissement et de l’eau potable ne seront que de vieux souvenirs dans cette localité, rassure l’ancien ministre de l’Intérieur. D’ailleurs, le dessalement de l’eau de mer est l’un des projets phares du programme de la coalition Aly Ngouille Ndiaye. Car, explique le candidat à la course présidentielle, « le dessalement permettra aux habitants du bassin arachidier d’avoir de l’eau saine. Mais aussi, il va leur permettre de se lancer dans la production de sel qui est une substance importante pour le corps humain.





Dans la foulée, le candidat promet de taire les maux de la ville-centre du Sénégal. Dans sa vision, il prévoit le renouvellement des infrastructures, la résolution des problèmes d'assainissement afin que Kaolack ne soit plus envahi par les eaux pluviales.





Par ailleurs, il garantit de tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes conducteurs de motos-Jakarta de travailler en toute sécurité.