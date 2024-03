[Parole aux militants] Assane Mbengue livre cinq bonnes raisons de voter pour Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye est un candidat assez particulier puisque ne pouvant battre campagne comme ses concurrents. Depuis le Camp pénal, le candidat observe ses camarades de l’ex Pastef et ses alliés mener la bataille pour lui. Parmi ses camarades, Assane Mbengue responsable du Pastef dissous à Yoff livre aux internautes cinq raisons de voter pour le candidat choisi par Ousmane Sonko.







1. Bassirou est un haut cadre de l’administration sénégalaise qui a servi sans réserve sa patrie. Nous qui le côtoyons dans le domaine des activités du parti, pouvons attester de la grande célérité et de la rigueur avec lesquelles il conduisait les travaux et les débats internes. Il est le précurseur du MONCAP (Mouvement National des Cadres Patriotes) dont il fut le premier président avec une base de données de plus de 500 cadres encartés qui travaillent sans relâche dans les productions et réflexions intellectuelles du mouvement. Il est une des pièces maîtresses du PROJET de PASTEF

2. ?Ses qualités humaines : Sa position auprès des populations de Ndingler pour la défense de leurs terres en atteste beaucoup. Diomaye est ouvert et très accessible toujours à l’écoute des moindres observations et toujours à distiller conseils et orientations.

3. ?Un fervent défenseur et protecteur du projet : Ses multiples sorties sur les plateaux nationaux et internationaux en attestent beaucoup. Bassirou n’a jamais tergiversé sur ses convictions. Avec un style très original teinté de Sénégalité et une bonne dose d'humour, il parvient toujours à captiver son audience.

4. ?Il est un homme courageux. Malgré le fait qu’il soit injustement privé de liberté, il a su garder toute sérénité. Il a toujours défendu le projet et le président Ousmane Sonko partout où il le fallait.

5. SONKO MOY DIOMAYE