Assemblée générale de l’ONU : Macky Sall en route pour New York

Le président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar pour New York, ce dimanche, afin de participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.





Le chef de l'Etat prononcera un discours lors de la réunion sur le thème "Restaurer la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous".





Il tiendra aussi de nombreuses séances de travail avec ses homologues, pendant son séjour new-yorkais.