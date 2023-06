Assemblée nationale : Amadou Mame Diop appelle à la paix et à l'unité nationale

En ce lundi 26 Juin 2023, Amadou Mame Diop, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a prononcé son discours de clôture de la session ordinaire unique qui avait débuté le 14 octobre 2022. Au cours de cette allocution empreinte de solennité, le Président a mis en évidence l'importance de la paix, de la concorde et de la compréhension mutuelle pour renforcer la cohésion nationale et garantir la stabilité du pays.





Il a rendu hommage à l'initiative du Président de la République, Macky Sall, saluant son appel au Dialogue qui a suscité un large consensus parmi les forces vives de la Nation sur des questions cruciales pour la démocratie sénégalaise. "A cet égard, je salue l'initiative du Président de la République, Macky Sall, dont l'appel à toutes les forces vives de la Nation au Dialogue, a conduit à un large consensus sur des questions majeures de notre démocratie", a déclaré le Président Diop.







Conscient du rôle primordial de l'Assemblée nationale en tant que lieu privilégié du débat démocratique et vitrine des valeurs de la société sénégalaise, Amadou Mame Diop estime que cette institution jouera pleinement son rôle dans la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national. "L'Assemblée nationale qui est à la fois le creuset du débat démocratique et la vitrine des valeurs de notre société jouera ainsi toute sa partition", a-t-il affirmé.







Au-delà de cette responsabilité spécifique, le Président Diop a appelé à une quête perpétuelle de la paix, de la démocratie, de la sécurité et de la concertation, tout en respectant les valeurs républicaines qui unissent la nation sénégalaise dans sa diversité. "Plus globalement, nous devons être dans une quête permanente de paix, de démocratie, de sécurité, de concertation, dans le respect des valeurs républicaines qui cimentent l'âme de notre Nation unie, dans sa diversité", a-t-il évoqué avec conviction.







Face aux menaces qui pèsent sur le pays, Amadou Mame Diop a exprimé sa confiance en la résilience et au génie du peuple sénégalais, ainsi qu'en les valeurs et vertus transmises par les Anciens. Il a souligné que ces atouts constituaient des remparts solides permettant de relever ensemble les défis auxquels le pays est confronté. "Dans ce contexte lourd de menaces, le génie de notre peuple ainsi que les valeurs et vertus que nous ont légué les Anciens sont, à coup sûr, des remparts solides pour faire face ensemble à ces défis", a conclu le Président Diop.