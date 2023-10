Assemblée nationale : ce petit privilège offert aux 14 députés Taxawu

Après avoir démissionné du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, les 14 députés Taxawu Sénégal deviennent des non-inscrits. Au regard de l’article 20-alinéa 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, «ils ne peuvent ni s’affilier à un autre groupe ni adhérer par apparentement». Ils ne peuvent, non plus, former un groupe avec les trois autres non-inscrits (Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall et Mariétou Dieng).



Au regard de la configuration des forces en présence à l’Assemblée nationale, avec la domination de Benno Bokk Yaakaar, le groupe majoritaire, et Yewwi Askan Wi, qui reste malgré tout deuxième puissance, les voix des 14 députés de Taxawu Sénégal ne devraient pas peser lourd dans les débats au Parlement. Mais ces derniers auront voix au chapitre avec une tribune qui leur est offerte.



«Le Sénégal est le seul pays où il y a possibilité, pour les non-inscrits de siéger à tour de rôle à la Conférence des présidents où l’on fait la programmation des activités de l’Assemblée nationale, selon l’article 23 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale», rappelle le spécialiste en droit parlementaire Alioune Souaré, interrogé par Le Soleil, qui a consacré ce mercredi un article au sort des députés démissionnaires de Yewwi Askan Wi.