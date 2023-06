Assemblée nationale : GMS dénonce la léthargie de la Commission de comptabilité et de contrôle

Le 1er vice-président de la Commission de comptabilité et de contrôle de l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, révèle que depuis que cette commission, composée de 20 membres, a été mise sur pied, elle ne s'est jamais réunie et n'a jamais fonctionné.





Une léthargie qui, selon lui, est imposée par le président Macky Sall et ses députés qui violent "l'esprit et la lettre de l'article 30 du RIAN".





GMS explique que "l'article 30 du règlement intérieur (RIAN) de l'Assemblée nationale du Sénégal dispose que "l'Assemblée nationale élit en son sein, au début de chaque législature et à la session ordinaire unique de l'année, une Commission de comptabilité et de contrôle composée de 20 membres dont les attributions sont définies à l'article 31 ci-après".





Ainsi, affirme GMS, depuis septembre 2022, soit neuf mois, la gestion des 26 milliards F CFA de l'Assemblée nationale n'a pas été contrôlée.





Il se demande "comment le Sénégal, qui reçoit un don de 18 milliards des États-Unis pour réduire la mortalité maternelle et infantile, qui reçoit un don de 25 mille tonnes d'engrais du Maroc, qui emprunte 41 milliards de francs CFA à la BOAD pour financer son agriculture et ses infrastructures économiques en mars 2023, qui lève plus de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, dans le cadre d'un emprunt obligataire... peut-il jouer avec 26 milliards de francs CFA ?".