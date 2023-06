Assemblée nationale : Guy-Marius Sagna gagnerait chaque mois…

Selon Les Échos, Abdou Mbacké Bara Dolly a adopté comme sport favori les attaques contre Guy-Marius Sagna. Ce lundi, lors de l’ouverture du débat d’orientation budgétaire, il s’est une nouvelle fois distingué dans cet exercice.



Le journal précise qu’il dévoilé les émoluments en tant que député de sa cible préférée. Il a rappelé devant ses autres collègues que le député de Yewwi Askan Wi perçoit un salaire de 1 300 000 francs CFA, 450 000 de frais de carburant, 900 000 d’indemnités de transport et 350 000 en plus pour son poste de vice-président de commission (Comptabilité).



Faites chauffer la calculette et vous verrez que Guy-Marius Sagna, sauf erreur de Abdou Mbacké Bara Dolly, touche chaque 3 150 000 francs CFA.



Le député de Touba a fait cette sortie en réaction à une intervention de son collègue dans laquelle il fustige de ne pas pouvoir contrôler le budget de 26 milliards de francs CFA de l’Assemblée nationale alors qu’il est vice-président de la commission Comptabilité.