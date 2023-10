Assemblée nationale : Les listes des membres des commissions ratifiées

L'Assemblée nationale vient de ratifier, ce jeudi 19 octobre, les membres des 14 commissions. Cette ratification sera suivie de l'élection des membres de bureau pour chaque commission. Une élection qui se tiendra demain vendredi.





Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, présidant la séance de ce jour, a demandé aux différents membres de se présenter demain à la salle Joséphine Diallo du nouveau bâtiment, pour ce faire.





Conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement intérieur, Amadou Mame Diop a rappelé que "le président de l'Assemblée et les membres du bureau ne peuvent être membres des bureaux des commissions". En outre, "les 14 commissions, excepté celle des finances qui doit avoir 40 membres, celles des délégations et la Commission de comptabilité et de contrôle qui doivent toutes avoir 20 membres, les autres commissions doivent compter 30 membres", fait savoir le député Abdou Mbow.





À noter que "chaque député a le droit d'être membre de trois commissions au plus".