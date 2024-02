Assemblée nationale : Le bureau valide la proposition de loi sur un report de la présidentielle

Le bureau de l'assemblée Nationale vient de valider à l'instant la proposition de loi du PDS visant à reporter l'élection Présidentielle de 2024. La réunion d'examination s'est tenue ce samedi 03 février, au lendemain du dépôt de la proposition par le groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement affilié à la coalition Wallu



Après cette étape, la conférence des présidents va aussi se réunir. Une réunion en commission devrait suivre. Si la proposition passe, une plénière sera convoquée.



Le report de la présidentielle se précise de plus en plus à quelles minutes de la déclaration du président Macky Sall.