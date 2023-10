Assemblée nationale : un analphabète et un ancien immigré à la place de Oumar Youm et Daouda Dia

Deux nouveaux députés devraient être installés lors de l’ouverture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, ce samedi 14 octobre. Ils remplaceront Me Oumar Youm et Daouda Dia, nommés ministres dans le nouveau gouvernement.



Le premier, devenu ministre des Forces armées, était jusque-là le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Le second, qui occupait le poste de questeur du Parlement, est passé ministre de l’Élevage et des Productions animales. Leurs sièges seront occupés par leurs suppléants, Ousmane Guèye et Bakary Camara, respectivement.



Ousmane Guèye est le maire de Saly. D’après Source A, il est ouvrier et analphabète (en français). Le journal informe que Bakary Camara, lui, est un ancien immigré. Il a passé plus d’une quinzaine d’années en France avant de rentrer au bercail. La même source souligne qu’il est le fils de feu Bouna Camara, ancien maire de Waoundé et, jusqu’à sa mort en janvier 2019, Haut conseiller des collectivités territoriales.



Après l’installation des suppléants de Oumar Youm et Daouda Dia, il s’agira pour le groupe Bennoo de choisir un nouveau président de groupe parlementaire et de réaffecter le poste de questeur.