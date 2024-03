[Programme] Assemblées électives : Khalifa Sall prévoit un quota de 30% de jeunes

Khalifa Ababacar Sall compte placer les jeunes au cœur des politiques publiques pour libérer leur potentiel et valoriser leur contribution au développement économique et social de notre pays. C’est dans ce cadre qu’il veut instituer un quota de 30% de jeunes dans les assemblées électives et semi électives pour promouvoir la participation active des jeunes dans la vie politique.



A côté de cela, la coalition Khalifa Président a, pour projet, de relancer le Service civique national en le déployant dans les quartiers et les lycées. Un programme de sécurité routière à partir de la classe de seconde sanctionné par l’obtention d’un permis de conduire en classe de terminale sera aussi mis en place.