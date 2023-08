Assome Aminata Diatta officialise sa candidature à Thiès: la "Première Présidente'' va panser les blessures sociales du Sénégal

«Nous avons noté trop de blessures sociales et devons, ensemble, les soulager». Ces propos sont de l'ancienne Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (Pme), Assome Aminata Diatta. Elle a choisi la ville aux-deux-gares, Thiès, pour déclarer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024.





La présidente du Parti du Progrès Social Collectif (Psc - Jappo), dont le projet, a-t-elle renseigné, s’appuie sur «la promotion sociale collective, la solidarité», a émis le vœu d' «être la quatrième et la première présidente de la République du Sénégal». En termes clairs, elle ambitionne d'être la première présidente du Sénégal. Devant ses nombreux militants et sympathisants, Aminata Assome Diatta est largement revenue sur son «ambition, qui est de régler les problèmes des Sénégalais».





L'ancienne Ministre du Commerce et des PME envisage de mettre en place un «projet ambitieux» pour le Sénégal. « Il nous faut également un nouveau type de politiciens et de nouveaux visages au niveau du gouvernement».