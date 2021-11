Attaque contre Macky, acte de ´’sabotage’’: Les jeunes de la mouvance présidentielle organisent la riposte

Les jeunes de la mouvance présidentielle ripostent...

Les jeunes de la mouvance présidentielle ne comptent plus laisser passer les attaques de l’opposition contre leur leader et les manifestations violentes. Regroupés autour du Collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle (CJGMP), ils comptent mener une contre-offensive contre ceux qu’ils appellent des ‘’saboteurs’’. Ils tenaient leur première réunion le week-end dernier à Thiès.





«Nous tenons, ici, à avertir l'opposition que c'est fini, tous ces actes d'indiscipline et de sabotage qu'ils menaient afin de perturber la quiétude des Sénégalais. Nous n'accepterons plus ces écarts, car le collectif ira jusqu'au bout pour les dénicher et leur apporter la correction nécessaire. Je vous dis que rien ne sera de trop pour les arrêter et les faire revenir à la raison, s'ils s'entêtent à vouloir saboter les importantes réalisations que le chef de l'État a consenties pour mettre ce pays sur les rampes de l'émergence», préviennent Moustapha Ndiaye, Président des jeunes de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS) et ses camarades.





Les jeunes membres du Collectif de la grande majorité présidentielle envisagent de sortir massivement pour contrer l’opposition. Et pour les élections locales, ils veulent infliger une grande défaite à l’opposition.