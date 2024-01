Attaques contre le maire de Mbour : Des jeunes s'érigent en bouclier autour de Cheikh Issa Sall

Après la sortie d'une franche de la population qui se dit de la Jeunesse mbouroise pour exprimer sa colère contre le maire Cheikh Issa Sall, de jeunes Mbourois se sont mobilisés pour défendre l'édile de Mbour. Ce groupe, qui se dit aussi appartenir à la Jeunesse mbouroise est monté au créneau pour prendre la défense du maire contre les attaques dont il est l'objet.





"Malgré les tentatives de ternir l'image du maire par des politiciens encagoulés, en tant que jeunes engagés et attachés au développement de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall peut compter sur notre accompagnement jusqu'au bout. Nous sommes prêts et debout pour en découdre avec tous ces politiciens encagoulés qui cherchent à miner la tranquillité de notre commune et à ternir l'image du maire", prévient Moustapha Ndiaye, le président de la Jeunesse mbouroise.





Il ne manque pas de revenir sur le projet "Yessal Mbour" qui reste un projet de société auquel la Jeunesse mbouroise est prête à y consacrer ses efforts, ses énergies et fera face à tous ces adeptes de sous-développement.





"D'importants projets ont été réalisés en un temps record, comprenant la densification du réseau routier avec la construction des routes de l'hôpital Grand Mbour à l'ancien Diouti, de Sana Dafé qui porte le nom d'Abdou Mané, de celle de Tefess et de Médine, la liaison entre la préfecture de Mbour et l'hôpital Grand Mbour, la réhabilitation du stade Caroline Faye, la construction de la salle de musculation de dernière génération dans l'enceinte du stade et l'aménagement de l'esplanade du stade Caroline Faye.