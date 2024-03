Attentat terroriste à Moscou : Macky Sall condamne

Le président de la République Macky Sall condamne les attentats terroristes de Moscou qui ont fait 115 morts. Il a également exprimé sa solidarité au peuple et au gouvernement russes et leur a présenté les condoléances les plus émues, dans une publication sur X faite ce samedi 23 mars.