Au moins 70 Israéliens morts, d’après un nouveau bilan

Le Maguen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état aux alentours de 17 h 35 (16 h 35 en France) dans un message Telegram d’un nouveau bilan de « 70 morts et des centaines de blessés graves, modérément et légers » après les frappes de roquettes du Hamas, ayant ciblé samedi le sud d’Israël, et l’incursion de soldats de la branche armée sur le territoire israélien.



Le précédent bilan dressé en début d’après-midi faisait état de quarante morts.