[Présidentielle] Audience à la RTS : Voici les 10 candidats les plus suivis

La campagne électorale a débuté dimanche et les 19 candidats passent sur la RTS pour partager leur programme et leur vision aux Sénégalais qu'ils aspirent diriger. Sur la page YouTube de la chaine nationale, certains candidats s'accordent cependant une plus grande part d'audience. Voici le TOP 10 pour le deuxième jour de campagne, qui a été le premier à rassembler tous les candidats avec le temps d'antenne accordé au candidat Bassirou Diomaye Faye.







Ce dernier est d'ailleurs le candidat qui a été le plus suivi sur la page YouTube de la RTS avec un peu plus de 96 000 vues. Il est suivi par Habib Sy, qui a comptabilisé pas moins de 34 000 vues. Arrive ensuite Amadou Ba, avec un peu plus de 26 000 vues. Cheikh Tidiane Diéye, qui a été le plus suivi lors de la première journée de campagne sur la RTS (suivi de Habib Sy), est 4e pour le deuxième jour avec un peu plus de 16 000 vues.





TOP 10 des candidats les plus suivis sur la RTS

Bassirou Diomaye Faye 96k vues

Habib Sy 34k

Amadou Ba 26k

ChekhTidjane Diéye 16k

Aliou Mamadou Dia 13k

Idrissa Seck 12k

Pape Djibril Fall 6,6k

Anta Babacar Ngom 6,2k

Khalifa Sall 6,1k

Serigne Mboup 6k