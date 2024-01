Audience au palais des candidats recalés : Ousmane Kane assure n'avoir pas été impliqué

Le candidat recalé Ousmane Kane, président du mouvement Union sacrée-Sopi Sénégal, dit avoir été surpris de voir son nom figurer parmi les signataires de la lettre du collectif des candidats recalés reçus au palais.





En effet, informé d'un courrier adressé au président de la République et d'une délégation du collectif des candidats recalés devant être reçue ce soir par le chef de l’État, Ousmane Kane assure n'avoir pas été associé à aucune concertation.





Dans une note parvenue à Seneweb, il indique que "le mouvement Union sacrée tient à souligner qu’il n’a été associé ni à la rédaction du courrier ni à la rencontre en cours avec le chef de l’État".





Toutefois, Ousmane Kane affirme toute sa solidarité pour toute initiative pacifique tendant à régulariser les anomalies et irrégularités constatées lors du contrôle des parrainages et pour organiser une élection transparente, inclusive et crédible.