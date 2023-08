Audience avec Macky Sall : la grogne de membres de «Bennoo Ak Tanor»

Dans le cadre des concertations en vue de la désignation du candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024, le Président Macky Sall avait reçu la coalition 'Bennoo Ak Tanor’ avec comme tête de pont le PS. Au sein de l’entité qui avait soutenu la candidature du défunt secrétaire général des Verts Ousmane Tanor Dieng, la colère monte. Certaines voix accusent Aminata Mbengue Ndiaye, la nouvelle patronne des Socialistes, d’avoir taillé à sa guise la délégation en faisant la part belle à ses camarades de parti.



«Nous sommes membres de la coalition ‘Bennoo Ak Tanor’, qui comptait une vingtaine d’organisations, rappelle un des protestataires, qui s’est confié à Les Échos. Des mouvements et gens de la Société civile, mais une minorité, pour ne pas dire une infime partie a été informée de cette rencontre. C’est le lendemain à travers la presse que beaucoup ont appris que Macky a reçu la coalition ‘Bennoo Ak Tanor’.»



La source de marteler : «(À l’audience) c’est Aminata Mbengue Ndiaye qui a choisi les orateurs, pour ne pas se faire prendre de court. Ce sont les Socialistes pour la plupart qui ont pris la parole et non Bennoo Ak Tanor comme ils ont voulu le faire croire.»