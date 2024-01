Audience des candidats recalés au palais de la République : Beaucoup d'initiateurs ne vont pas répondre à l'appel

Le chef de l'Etat Macky Sall reçoit, cet après-midi, des candidats recalés au parrainage. Ces derniers, à travers une lettre, avaient sollicité une reprise du processus de parrainage. Mais nos confrères de la Rfm signalent que la plupart des candidats signataires de cette lettre ont fait marche arrière. En clair, ils ne vont pas prendre part à cette audience avec le président de la République.





En effet, apportant des précisions sur sa position au micro de nos confrères, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, un des signataires, déclare: « Je n'irai pas au Palais. Je suis vraiment désolé parce que c'est Mimi Touré qui est l'initiatrice de cette lettre dans laquelle elle a eu l'audace d'inscrire tous les candidats recalés sans consulter leurs avis. Le docteur Abdourahmane Diouf n'est pas signataire et d'autres candidats qui ont vu leurs noms comme ca dans la liste. Elle est la première à décliner cette audience. C'est vrai que nous faisons une solidarité de groupe mais ce n'est pas normal que Mimi Touré écrive cette lettre en tant que première signataire et se retire comme çà. Ce n’est pas respectueux », se plaint-il.





De son côté, Bougane Gueye Dani ne compte pas aller répondre à Macky Sall. Le patron de D-Media pense que cette audience va buter sur un rocher puisque le président de la République ne peut plus changer les choses.





« S'il ne tient qu'à moi, je n'irai pas répondre à Macky Sall parce qu'il ne peut pas régler aujourd'hui ce qu' il n'a pas pu faire », fait il part.





Interrogé sur la question par nos confrères de la Rfm, l'analyste politique, Assane Samb, estime que la démarche de l'opposition est proprement contradictoire.





« J'ai vu certains candidats recalés signataires de la lettre dire qu'ils ne vont pas aller répondre au Président. Ça montre le degré de contradiction. C'est-à-dire avant de déclencher une démarche,il faudrait bien réfléchir à sa pertinence parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'ils se sont fourvoyés, c'est-à-dire que y a eu une maladresse et une incohérence dans la démarche. Sinon a quoi ça sert de demander quelque chose, on vous l'accorde et vous décliner », tranche til





Quoi qu'il en soit, l'audience est fixée aujourd'hui à 18h.