Audience des candidats recalés avec Macky Sall : La coalition Mansour2024 zappe la rencontre

A travers un communiqué parvenu à Seneweb, Mansour Diagne, candidat de la coalition Mansour 2024 qui figure parmi les recalés au parrainage informe qu'il ne compte pas prendre part à l'audience prévue cet après midi à 18h au palais de la République entre le chef de l'Etat et les candidats recalés.





« Le 15 janvier dernier, après la rencontre avec la délégation de l'UE, nous avions écrit au Président du Conseil supérieur de la magistrature et pourtant, il avait tout le temps pour nous répondre avant le 20 janvier, date de diffusion de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Mais il ne l’a pas fait.







Hier, quand nous avions reçu la lettre du Président et après la réunion des leaders, nous avons décidé de ne pas assister à cette rencontre par respect à nos principes et obligations envers nos militants et sympathisants », lit-on dans le communiqué.





Mansour Diagne de préciser, toutefois, que sa coalition n'est pas partante pour le report de l'élection présidentielle.