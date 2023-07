Avenir de Macky Sall : Mansour Faye donne une piste

Mansour Faye se veut formel : «Les Sénégalais vont regretter Macky Sall», a-t-il déclaré ce jeudi lors du lancement des travaux du Programme spécial de désenclavement (PSD) à Malem Hodar (Kaffrine), dans des propos repris par Les Échos. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement faisait référence à la décision du chef de l’État de ne pas briguer un troisième mandat lors de la prochaine présidentielle.



Mansour Faye a ensuite embrayé en donnant une piste sur ce que pourrait être l’avenir de Macky Sall. «Nous comptons sur lui et nous le ferons revenir en 2029 pour le réélire», a lancé le maire de Saint-Louis, par ailleurs beau-frère du président de la République.



Le ministre des Transports terrestres acquiesçait ainsi aux propos de son collègue de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, également présent à la cérémonie, en tant que maire de Kaffrine. Ce dernier ayant affirmé que «Macky Sall est un don pour le Sénégal».