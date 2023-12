Ayib Daffé interdit d’accès à la caisse des dépôts et des consignations (CDC)

Comme à la Direction Générale des Élections (DGE) hier, Ayib Daffé n’a pas été reçu à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC). La police a barré la route au mandataire du candidat à l’élection présidentielle, Ousmane Sinko. ‘’ Des agents de police nous ont dit qu’ils ont reçu des instructions pour ne pas nous laisser accéder aux locaux de la CDC. Ces instructions sont visiblement personnalisées. Ceux qui ont donné ces instructions ne se sont pas conformés à la légalité’’, s’est-il exprimé au micro de la RFM.











Me Ciré Clédor Ly, avocat de M. Sonko, soutient, quant à lui, que la décision de la justice doit être respectée. ‘’Aujourd’hui, il n’y a plus d’Etat. Il n’y a que la répression et la brutalité’’, a-t-il déploré. Le pool d’avocats de l’opposant compte ainsi saisir le ministre de l’intérieur.





Pour rappel, le tribunal d'instance de Dakar a annulé, le 14 décembre, la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui remet Ousmane Sonko dans la course présidentielle.













L’opposant a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages.