Ayib Daffé : « la justice ne doit pas servir à régler des contentieux politiques »

Ayib Daffé, député de la coalition Yewwi Askan Wi et membre du Pastef, affirme que les députés de l’opposition ont déposé un recours parce que les projets de loi présentés à l’Assemblée avaient des insuffisances. « Le ministre de la Justice a rejeté purement et simplement des amendements que nous soulevions en invoquant l’article 82 de la Constitution en nous disant soit vous voter le projet tel que le gouvernement l’a présenté soit vous le rejeter. C’est un chantage que nous n’avons pas accepté en usant de notre droit de recours en prenant les arguments des amendements » dit-il au sortir de l’ouverture de la deuxième session extraordinaire portant modification du code électoral. Pour le Pastefien, il ne s’agit point de bloquer des personnes mais en toute objectivité les lois doivent profiter à tous les Sénégalais et tous les citoyens qui sont d'égale dignité comme le dit la constitution ». Il précise que l’instrumentalisation de la justice ne doit plus être un moyen de réguler la politique au Sénégal.





S’agissant de l’ouverture de la session, Ayib Daffé note que les députés de Taxawu, ceux de Wallu ont négocié avant les députés du pouvoir pour saisir l’Assemblée nationale. «On ne peut pas dire que le Pastef n’est pas concerné. On est des députés du Sénégal et nous sommes concernés par tous les projets de loi qui sont soumis à l’assemblée. Elle est impersonnelle et générale, elle s’applique à tout le monde et nous allons l’examiner en relevant les manquements conformément à notre rôle de député. Ceci nous permettra de savoir si on va voter pour ou contre ou s’abstenir.