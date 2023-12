Ayib Daffé : “Nous comptons nous rendre à la DGE le plus tôt possible”





"Nous allons d'abord nous concerter avec les avocats et comptons nous rendre le plus tôt possible à la Direction générale des élections (DGE) pour récupérer les fiches de parrainage", a indiqué Ayib Daffé, le mandataire du candidat Ousmane Sonko actuellement en prison.





Ce jeudi, la justice a relancé la candidature de l'opposant à la présidentielle de février 2024 en ordonnant sa réinscription sur les listes électorales.