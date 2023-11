[Profil] Ayib Daffé, mandataire et « factotum » d’Ousmane Sonko

Mandataire d'Ousmane Sonko, candidat déclaré à la Présidentielle de février 2024, Mohamed Ayib Salim Daffé (46 ans) est, depuis quelques semaines, au-devant de la scène médiatique. Il continue de mettre la pression à l’administration électorale espérant pouvoir (enfin) retirer les fiches de parrainage de son leader. Seneweb tente de vous dresser le profil de ce député de Yewwi Askan Wi.





Le nom de Mohamed Ayib Salim Daffé est désormais lié aux fiches de parrainage de son candidat Ousmane Sonko, radié des listes électorales à la suite de sa condamnation par contumace dans une affaire de mœurs l'opposant à l'ex-masseuse Adji Sarr.





En effet, depuis quelques semaines, il fait la navette entre les locaux de la Direction générale des Élections (DGE) et ceux de la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour « exiger » le respect de la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor réhabilitant le leader de l'ex-Pastef.





Mais en attendant l'issue de la bataille judiciaire devant la Cour de justice de la Cedeao et la juridiction suprême sénégalaise, le député de la 14e législature, élu en juillet 2022 sous la bannière de Yewwi Askan Wi, est au-devant la scène médiatique. Jusque-là inconnu du grand public, le parlementaire sédhiois s'est pourtant déjà fait distinguer pour ses positions tranchées lors des débats au niveau de l'hémicycle. Juriste de formation, Daffé occupe dans le nouveau bureau, le poste de président de la Commission des délégations.





Issu de la prestigieuse génération de bacheliers du lycée Ibou Diallo de l'année 1998, Daffé est consultant international, enseignant-chercheur depuis plus d'une décennie. Titulaire d’une Maîtrise en droit international (avec une spécialisation sur les problématiques du droit international de l’environnement) et d’un DEA en droit de l’environnement, il a des compétences dans le domaine des études juridiques et foncières, de la réinstallation des personnes affectées par les projets de développement, des questions institutionnelles (décentralisation, organisation administrative) et des instruments stratégiques de planification locale et nationale. Il enseigne également sur les questions environnementales, énergétiques de gestion des ressources naturelles, de développement durable, de décentralisation et d’aménagement du territoire avec, à son actif, des dizaines de rapports et publications dont plusieurs qui traitent de la région de Sédhiou.





Du Pds au Pastef





Ses compétences s’étendent aux aspects juridiques et institutionnels des évaluations et profils environnementaux. L'opposant politique est également responsable du domaine d'intervention technique "études environnementales" au sein du département Environnement et développement durable du bureau d’études IDEV-ic, où il a pour mission de superviser les travaux de montage et de mise en œuvre de projets dans le domaine de l’environnement et de la gouvernance foncière.





"À ce titre, j’ai participé à d’importantes missions d’études en matière d’évaluation environnementale et de gestion des ressources naturelles, d’études foncières et sur la réinstallation au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée-Bissau, au Niger et au Burkina Faso", a dit Ayib Daffé, qui dit avoir "assuré également des sessions de formation dans le domaine du droit de l’environnement, du droit de l’eau et des questions foncières au profit d’agents de l’État, d’élus locaux et de membres de la société civile".





Parallèlement à ces qualifications professionnelles, le mandataire d'Ousmane Sonko, en détention, prépare une thèse pour l’obtention du Doctorat en droit de l’environnement sur le sujet « Politique énergétique et développement durable au Sénégal ».









À noter, par ailleurs, qu’Ayib Daffé fait partie des rares libéraux dans la galaxie Pastef. Il a d’abord milité au Parti démocratique sénégalais (PDS) d’Abdoulaye Wade, puis à la Convergence Bokk Gis-Gis de Pape Diop. En 2021, il a fusionné son mouvement Ideal (Initiative démocratique pour l’équité/And Liggeyal Sénégal) avec 13 partis, dont Pastef de Sonko.





« Ayib a rejoint le mouvement M2D né à la suite de l'affaire Adji Sarr qui avait embrasé le pays », nous confie un de ses proches. « Aujourd’hui, il fait partie des plus proches d’Ousmane Sonko. Par ses compétences et son expérience, il a su gagner la confiance du maire de Ziguinchor. Il fait beaucoup de choses pour lui. Ce n’est pas un hasard s’il l’a choisi comme mandataire national. On peut dire qu’Ayib est un factotum pour Ousmane Sonko », témoigne ce responsable de l’ex-Pastef.