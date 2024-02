Ayib Daffé sur le communiqué de l’Assemblée nationale : « ça ternit l'image de l’hémicycle»

L’Assemblée nationale a publié un communiqué, dimanche 18 février 2024, pour se prononcer sur la décision du Conseil constitutionnel qui a cassé le décret du président de la République portant sur le report de la présidentielle à la date du 15 décembre 2024. Ayib Daffé, député membre de la coalition Yewwi Askan Wi ne se retrouve nullement dans ce communiqué de l'institution. Sur le fond aussi bien que sur la forme du communiqué, le député du groupe parlementaire YAW se démarque. Selon lui, parler de remise en cause du pouvoir «relève d’une malhonnêteté intellectuelle ».



«Déjà dans le communiqué on parle des revirements jurisprudentiels, ce qui n'est pas le cas puisque le Conseil constitutionnel a déjà pris cette jurisprudence en 2005. On aurait pu parler de renforcement jurisprudentiel ou de confirmation jurisprudentielle. L'autre point où on parle de remise en cause du pouvoir constituant ce qui est complètement faux puisque le Conseil constitutionnel n'a fait qu'interpréter la Constitution. Ladite Constitution a été adoptée par référendum en 2001 et en 2016 »,a expliqué Ayib Daffé sur la Rfm.



Poursuivant, le parlementaire de l'opposition ajoute : « s'il s'agit du bureau, on n'a pas eu connaissance d'une réunion du bureau et le bureau ne peut pas engager l'Assemblée nationale sur ces faits la. Pour dire que ce communiqué c'est de la manipulation et ça ternit l'image de l'Assemblée bnatioanle ».