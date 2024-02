Babacar Ba tacle Alioune Tine et Cie : "Seuls les rentiers de la tension parlent de crise institutionnelle pour ensuite jouer au médiateur"

Il faut éviter de tenir certains discours, notamment parler de crise institutionnelle. C'est ce que soutient bec et ongle Babacar Ba, président du Forum du justiciable. Selon lui, ceux qui appellent à l'incendie ne veulent rien d'autre que jouer aux héros. Seneweb vous propose l'intégralité de sa sortie







"Seuls les rentiers de la tension parlent de crise institutionnelle pour ensuite jouer au médiateur. La crise institutionnelle dont parlent Alioune Tine et certains acteurs de la société civile n’est que vue de l’esprit. Ils veulent profiter de cette situation comme ils ont l’habitude de le faire pour se positionner et se faire un nom.





Le Sénégal ne vit pas une crise institutionnelle. Les institutions de la république marchent normalement. Et parler de crise institutionnelle à l’état actuel de la procédure c’est fouler aux pieds la présomption d’innocence de ces membres du conseil constitutionnel.





Il faut laisser la commission d’enquête parlementaire faire son travail en toute transparence et dans les respect des lois et règlements