Babacar Diop, Maire de Thiès: ‘’Le limogeage des membres de la CENA est une menace pour une élection présidentielle libre transparente et inclusive’’

Docteur Babacar Diop, maire de Thiès estime que « le Sénégal n’est plus dans un Etat de droit mais dans un Etat d’exception qui obéit à la volonté et au désir du chef ». « La brutalité ou la violence avec laquelle le président Macky Sall a limogé les membres de la Commission électorale nationale et autonome (CENA) nous inquiète et constitue une menace de plus pour une élection libre transparente et inclusive »,a-t-il dénoncé depuis Sédhiou.



Pour le président de FDS-Les Guelwaar « le fait que Doudou Ndir et ses collaborateurs aient le courage de demander à la DGE de remettre une fiche de parrainage au mandataire d’Ousmane Sonko a fait que Macky Sall les a limogés. C’est une situation très inquiétante ». Dr Babacar Diop a lancé ce samedi à Sédhiou un appel à toutes les forces vives de la nation à tous les démocrates à un large front qui devra, dit-il, se mobiliser pour exiger des élections libres transparentes et inclusives.



« L’une des formations politiques de l’opposition la plus représentative a été dissoute, l’un des candidats les plus visibles de l’opposition est en prison, il n’y a aucune visibilité au niveau du processus électoral qui doit être transparent, libre et inclusif. A cela s’ajoute le limogeage des membres de la CENA à trois mois de la présidentielle de 2024. C’est une situation inédite dans notre pays » a-t-il conclu. Il invite ses camarades de l’opposition à l’unité.