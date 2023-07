Bagarre au siège de l’APR : révélations sur une réunion initialement non autorisée

Des partisans de Amadou Ba et de Abdoulaye Diouf Sarr, candidats à la candidature de Bennoo Bokk Yaakaar pour la prochaine présidentielle, se sont affrontés la semaine dernière au siège de l’APR. Initialement cette réunion ne devait pas se tenir, si l’on en croit Maël Thiam, l’administrateur du parti présidentiel. «Dans un premier temps, révèle ce dernier dans L’Observateur, en tant qu’administrateur de l’APR, j’avais refusé d’autoriser la tenue de la rencontre au siège du parti, au regard des velléités de dissensions ou de débordements entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, ce qui n’est pas nouveau d’ailleurs.»



Il finira par changer de position : «C’est sur intervention du ministre d’État Mbaye Ndiaye, directeur des structures du parti, qui a précisé que la rencontre était à son initiative et qu’il avait convoqué la région de Dakar pour une rencontre d’unité. C’est donc sur sa caution que j’ai finalement autorisé la tenue de la rencontre au siège.»



Maël Thiam a ajouté, comme pour dégager totalement sa responsabilité, qu’il ne voyait pas «l’opportunité d’une telle rencontre, qui pouvait être une sorte de pression sur le Président Macky Sall, d’autant plus que nous nous sommes tous accordés à nous accrocher à sa décision. La seule posture qui vaille, c’était d’être à l’écoute du chef de l’État.»