Bagarre entre Junior Lô et Moustapha Messere: Plainte contre plainte à Touba

L'ancien membre du parti Rewmi Moustapha Messere et Moustapha Mbacké Lô dit Junior Lô se sont donné en spectacle à Touba. Suite à leur bagarre, le premier nommé a traîné en justice le second. Ce dernier a aussi déposé une plainte à la police.



Moustapha Messere accuse le fils de Moustapha Cissé Lô de l' avoir agressé au quartier 28 jeudi dernier.



" Il m'a trouvé en train de répondre au téléphone. C'est alors qu'il m'a donné des coups de poing par derrière. Il m'a sauvagement agressé en me blessant au cou et au bras. N'eût été l'intervention de mon compagnon victime de l'agression, les choses allaient empirer" lit-on dans la plainte déposée par l' ancien membre de Rewmi au commissariat spécial de Touba.





Selon une source de Seneweb, Moustapha Messere a remis aux enquêteurs un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 2 jours.



Câblé, Moustapha Mbacké Lô dit Junior Lô a refusé de se prononcer sur cette affaire. Mais ce fils de Moustapha Cissé Lô a déjà déposé une plainte contre son accusateur Moustapha Messere d'après nos sources proches du dossier.