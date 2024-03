[Parole aux militants] Balla Gaye donne cinq bonnes raisons de voter Pape Djibril Fall





Le plus jeune candidat à l’élection présidentielle fut la révélation des dernières élections législatives. Aujourd'hui, le député compte aller plus loin en devenant le prochain Président de la République. Dans cette rubrique dédiée aux militants, le porte-parole de la coalition Pape Djibril Fall Président, Balla Gaye, donne cinq raisons de voter pour le journaliste.





1.CANDIDAT DE L’AUDACE ET DE LA JEUNESSE CONSCIENTE





L’ANSD l’a dit dans son dernier recensement en juin 2023 : 03 Sénégalais sur 4 ont moins de 35 ans et plus de la moitié des 18 Millions de nos compatriotes ont moins de 18 ans. Ces données traduisent avec acuité l’enjeu du dividende démographique auquel fait face notre pays.





Le Président Papa Djibril FALL, hormis d’être le plus jeune candidat de cette élection présidentielle, incarne au mieux les aspirations profondes de la jeunesse sénégalaise consciente ; celle qui ose affronter les défis, en s’affranchissant des pesanteurs du confort et du statu quo. Il l’a redit récemment sur le plateau de la TFM dimanche 17 mars passé : il a été le meilleur avocat des jeunes ; il sera leur meilleur Président.





L’emploi des jeunes sera au cœur de son action en tant que Président de la République, tel que cela est décliné dans son programme SERVIR, de manière chiffrée et précise.









2.CANDIDAT DE LA SOUVERAINETÉ





Près de 700 Milliards de F CFA par an, rien que dans l’importation de riz, de blé et d’huile végétale ; une mer bradée à des étrangers au détriment des pêcheurs qui convoient des émigrés clandestins ; des produits maraîchers chers et non disponibles malgré une bonne production ; de l’électricité chère malgré les découvertes des hydrocarbures ; un pays d’éleveurs qui est obligé de mendier des quotas de bovins pour subvenir aux besoins de ses grandes fêtes religieuses, etc.





Bref, le résultat des candidats dits d’expérience est un échec total depuis 64 ans. Car la souveraineté n’est pas au cœur des politiques publiques. On importe tout et on ne produit presque rien.





Dans ce monde de turbulences, le focus du projet du Président Papa Djibril FALL est la souveraineté alimentaire, économique et énergétique. Le programme SERVIR détaille les solutions pratiques et concrètes pour y parvenir. Le panier de la ménagère sera la sur-priorité absolue : manger, boire, s’éclairer sera l’axe central de la gouvernance.





3.DELOSSI YAAKAR NDAW GNI – DALAL XELLOU MAKK GNI





Le job d’un Chef de l’Etat n’est pas technique, il est managérial. L’ambition immatérielle s’incarne dans l’espoir à restaurer chez la frange la plus importante de la population. Et dans la tranquillité d’esprit chez nos aînés. On n’attend pas d’un Président de la République de mettre les mains dans le cambouis.





Trois qualités lui sont essentielles, me semble-t-il : 1) le patriotisme ; 2) la vision ; 2) l’équipe. Et le Président Papa Djibril FALL a toutes ces qualités. Solidement enraciné dans nos valeurs, il incarne un renouveau d’une jeunesse décomplexée et audacieuse ; en même temps, son tempérament pondéré et mesuré en fait un homme fiable.





4.L’HUMAIN AU CŒUR DU PACTE REPUBLICAIN





La crise actuelle que vit l’humanité est tributaire, entre autres, de la place du bien dans nos interactions, tout le monde le constate. On marchande tout, on commercialise tout, on négocie tout. Ce n’est pas la vision du Président Papa Djibril FALL.





La santé, la protection sociale, l’éducation, la sécurité sont des éléments si cruciaux de la vie humaine qu’il faut les sortir de la logique capitalistique pour assurer la dignité humaine. C’est le cœur de la vision sacerdotale de la politique chez nous les SERVITEURS.





Notre Programme détaille des mesures précises pour rendre à l’homme sa dignité au cœur du pacte républicain et de la citoyenneté active.





5.RÉCONCILIER LE PAYS





Ces dernières années, les déchirures de la nation sénégalaise ont été profondes. Les cœurs ont été mis à rude épreuve, souvent pour des intérêts crypto-personnels. Tant de sang et de larmes ont coulé. Tant de haine charriée. Tant de peines.





La candidature du Président Papa Djibril FALL prend racine justement de cette rage de voir sombrer le pays dans la division.





Il faut réconcilier le pays d'avec lui-même, apaiser les tensions, polir les aspérités, adoucir le climat social et ne laisser aucun fils de la patrie sur le bord du chemin. C’est le sens du slogan 1-7-0 de notre programme SERVIR.





Le Président Papa Djibril FALL ne sera ni un candidat par procuration, ni un candidat par procrastination.





Il agira dès le premier jour pour ressouder les déchirures du tissu social.