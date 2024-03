Banlieue de Dakar : Déthie Fall dresse sa feuille de route pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité et éradiquer le chômage

Banlieue de Dakar : Déthie Fall dresse sa feuille de route pour lutter contre la pauvreté, l

Dans une offensive énergique en vue de l'élection présidentielle, le candidat Dethie Fall a mobilisé ses troupes ce dimanche en ciblant les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Ce dernier s'est excusé pour ne pas avoir pu couvrir toutes les communes, tout en réaffirmant sa volonté envers ses partisans et sympathisants.





Dethie Fall a exhorté les habitants à voter massivement pour le changement, le jour du scrutin prévu le dimanche 24 mars 2024. Mettant en lumière la nécessité de lutter contre le chômage endémique qui sévit particulièrement dans la banlieue, le leader du Parti républicain pour le progrès a également promis de s'attaquer à l'insécurité qui est un problème urgent dans ces zones. Il affirme que sous sa présidence, la sécurité sera aussi une priorité majeure.





"La pauvreté et le chômage ont également fait développer le banditisme qui se manifeste par des agressions, les vols .Phénomènes beaucoup plus développés au niveau des zones urbaines où 52 % de la population disent ne pas se sentir en sécurité la nuit et 7 % ont déjà été victimes de cambriolage ou de vandalisme de leur maison. Ce problème sera un vieux souvenir, si je suis élu président de la République", promet Dethie Fall.





Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à l'autonomisation des femmes à travers des initiatives entrepreneuriales telles que des formations et l'accompagnement.





Toutefois, la réhabilitation annoncée du marché Syndicat de Pikine reste aussi une préoccupation. Se faisant l'avocat des banlieusards, Dethie Fall a évoqué son désir de donner au secteur informel un avenir prometteur. D'ailleurs, un soutien substantiel sera réservé aux nécessiteux. "L'autonomisation des femmes fait partie de nos priorités. Les femmes méritent un accompagnement conséquent. Raison pour laquelle la coalition Dethiefall2024 a déjà dressé sa feuille de route sur cette question", a-t-il déclaré.





Poursuivant sa caravane à Keur Massar, le candidat à la Présidentielle a pris des engagements forts, dont la résolution des problèmes d’inondations. Un fléau persistant qui hante le sommeil des habitants. "Keur Massar est l'épicentre des inondations. Une raison pour moi de vous assurer que si je suis élu président de la République, ces défis seront rapidement surmontés. Croyez-moi, les inondations dans le 45e département du Sénégal seront un vieux souvenir".