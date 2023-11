Baptême du feu pour Thérèse Faye à l’Assemblée : Plus de 163 milliards F CFA de budget pour son département

Le budget du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale est arrêté à 273 049 028 302 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 163 889 470 318 FCFA en crédits de paiement (CP). Un baptême de feu pour Thérèse Faye Diouf qui fait face aux parlementaires pour la première fois dans le cadre de l’examen du budget 2024 du département qu’elle dirige.



Ce budget est constitué de trois programmes qui concernent le développement communautaire et l'Equité, l’équité sociale et le pilotage, et la gestion et coordination administrative. En effet, selon le ministre, la préparation du budget 2024 s'est déroulée dans un contexte de reprise progressive de la croissance, nonobstant le poids de la conjoncture mondiale marquée par la crise russo-ukrainienne et les perturbations de la géopolitique régionale.



A en croire Thérèse Faye, la mission principale de son département est de « contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques d'inclusion, de solidarité, de cohésion sociale et d'aménagement équilibré de territoires viables, dotés d'équipements modernes, favorables à l'essor d'un développement économique et social basé sur le principe de ne laisser personne en rade ».



Dans la même dynamique, le Ministre des Finances et du Budget fait allusion à une véritable politique d'inclusion sociale. C'est pourquoi, dit-il, les allocations budgétaires s'élèvent à 163 889 470 318 FCFA avec une hausse de 38 750 032 251, soit 31%.



Pour justifier la hausse, il souligne le renforcement des crédits de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle à hauteur 8,5 Milliards, dont 4,5 Milliards matérialisant l'engagement du Gouvernement dans le cadre de la Couverture Sanitaire universelle (CSU), tout en précisant que dorénavant, c'est le terme approprié, et 4 milliards au titre des arriérés du programme.



Il ajoute toujours concernant la hausse, que la deuxième raison est justifiée par l'inscription de 4 Milliards au titre de la gestion 2024 pour le Projet d'appui à la protection sociale adaptative (PAPSA).



Le dernier motif de la hausse s’explique par le renforcement des crédits du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) pour un montant de 4 milliards. Cette manne est destinée à prendre en charge tous les frais liés au transfert inhérent à la valorisation du montant de la bourse et de son extension aux titulaires de la carte d'égalité des chances.



De même, il a souligné que la quatrième raison de cette hausse s'explique par l'augmentation des crédits alloués à PROMOVILLES à hauteur de 4 014 285 714 FCFA.



Enfin, il précisera que la cinquième raison est justifiée par le renforcement des crédits du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) pour un montant de 4 milliards 735 Millions de FCFA.