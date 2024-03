Bara Ndiaye : "Je vous informe ma décision de ne pas soutenir Amadou Ba"

Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Bara Ndiaye ne suivra pas la consigne de Macky Sall de soutenir la candidature d'Amadou Ba. L'ancien directeur général de la Maison de la presse en a fait l'annonce dans une note reçue à Seneweb.





"Chers camarades, militants, sympathisants et collaborateurs, je tiens à vous informer de ma décision de ne pas soutenir la candidature de Monsieur Amadou Ba et ce, après concertation avec mes camarades, militants et sympathisants", a-t-il déclaré.