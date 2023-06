Barthélémy Dias à la tête de Métropolis : Khalifa Sall exprime sa fierté

Barthélemy Dias, élu président de l'Association mondiale des grandes métropoles, lors du 14e Congrès qui regroupe les gouvernements de 145 grandes villes et aires métropolitaines mondiales, qui s'est tenu à Bruxelles, "est une immense fierté" pour le Sénégal, s'est exprimé Khalifa Ababacar Sall.





"C'est avec une immense fierté que j’ai accueilli l’élection du maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, à la tête de Metropolis. Cette confiance des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines consacre son engagement constant pour le développement des collectivités territoriales", a soutenu l'ancien maire de Dakar.