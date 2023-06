Barthélémy Dias élu président de Métropolis : « Une fierté pour tout le Sénégal » (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a adressé, sur Twitter, ses « vives félicitations » au maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias qui a été élu, ce mercredi 14 juin 2023, président de Métropolis. Cette association mondiale des grandes métropoles, qui tenait à Bruxelles son 14e congrès, regroupe les gouvernements de 145 grandes villes et aires métropolitaines mondiales, 60 maires en faveur de la croissance inclusive, 200 villes européennes de toutes tailles, 30 partenaires bilatéraux de la Région de Bruxelles-Capitale.





Brillamment porté à la tête de cette association vieille de 35 ans, Barthélémy Dias devient, à cet effet, le premier Africain « à occuper cette prestigieuse station ». « Un honneur pour tout le Sénégal et pour la ville de Dakar », déclare le président Sall dans un tweet.





« J’adresse mes vives félicitations à notre compatriote et Maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias brillamment élu président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier, METROPOLIS, le premier africain à occuper cette prestigieuse station. C’est un honneur pour tout le Sénégal et pour la ville de Dakar », dixit Macky Sall.